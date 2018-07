Trua med å valdta jente

Ein mann i 20-åra på Søre Sunnmøre er dømt til fengsel for å ha trua ei 15 år gamal jente med å valdta henne. Ei mainatt ringde han henne fleire gongar og trua med å hente henne i lag med ein annan, køyre ut i skogen og valdta henne. Han sende også tekstmelding der han trua med å henge seg, dersom ho ikkje svarte. Retten meiner det er straffskjerpande at jenta var mindreårig, og at mannen ringde henne fleire gongar. No må han i fengsel i 24 dagar.