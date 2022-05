Trua med å drepe politiet

Ein mann i 20-åra er tiltalt for å ha vore valdeleg og trua fleire i politiet med at han skulle drepe dei. I tillegg er han tiltalt for ein rekke tjuveri, der han blant anna skal ha stole ein snøskuter og ein tilhengar. Vedkommande vart også stoppa av politiet i ein bil med for høg fart, der han i tillegg skal ha vore rusa.