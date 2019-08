Trosser sykkelforbud

Gjennom sommeren må tunnelene i Møre og Romsdal av og til stenges fordi syklister trosser forbudet og kjører gjennom. – Det skjer ikke ofte, men vi har noen hendelser hver sommer, sier fungerende avdelingsdirektør i Vegvesenet i fylket, Lisbeth Smørholm. Av de 93 tunnelene i Møre og Romsdal er alle de sju undersjøiske forbudt for syklister. Av de oversjøiske har 12 sykkelforbud, men med alternative ruter. Smørholm forstår at noen syklister trosser forbud med lange omveier, men sier at sikkerheten kommer først. – Det kan være stor fare for både syklisten og den som kjører bil. Tunnelen kan være mørk og lang og syklisten kan være lite synlig, sier hun.