Tror Warholm vil prøve igjen

Gamletreneren til Karsten Warholm i Dimna IL, Arve Hatløy, tror hekkeløperen vil prøve å gå for verdensrekord igjen 17. september når det er et nytt stevne i Roma. Warholm vant 400 meter hekk suverent i Ostrava på tirsdag, men var likevel tydelig misfornøyd. Han leverte årets dårligste løp, og var langt bak verdensrekorden han gikk for. – Han har ikke fått tatt verken VM-gull eller OL-gull eller noe dette året, så en verdensrekord tror jeg trigger han litt ekstra. Så han vil nok gjøre et forsøk til, sier Hatløy.