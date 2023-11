Tror tekniske installasjoner kan ha ført til brannen

Politiet jobber nå etter en hovedhypotese etter at 500 griser omkom i en brann i Eidsdal i går.

Tommy Hovde, etterforskningsleder i politiet Møre og Romsdal, sier en hypotese er at tekniske installasjoner inne i fjøset førte til brannen. Per nå tyder ingenting på at noe kriminelt har skjedd, opplyser han.

Politiet fortsetter med avhør og undersøkelser i fjøset, sammen med krimteknikere.