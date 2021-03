Tror rekrutteringen blir lettere

Helse Møre og Romsdal tror at det blir lettere å rekruttere til fødeavdelinga både i Molde og Kristiansund nå som Johan Kippervik fra Kristiansund er ansatt som avdelingsleder. Kippervik er gynekolog og sier en viktig grunn til at han flytter tilbake til hjemkommunen er Øyvind Bakke sin måte å lede helseforetaket på. Kippervik tror at fødeavdelinga i Kristiansund kan åpne utpå høsten. – Vi må bruke tida frem til sommeren å få tak i folk og satse på vi har en gjeng klare til høsten, sier han.