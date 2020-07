Tror på mer samarbeid med Fjord

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad fra Senterpartiet, ser for seg et nærmere samarbeid med Fjord kommune i framtida. De to kommunene skal ha felles økonomisjef i en periode. I rundt et år har Stranda forhandlet med Sykkylven om sammenslåing. Samtidig tror Tryggestad at samarbeidet med Fjord vil blli mer omfattende.