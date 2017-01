Tror på kommunetvang

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner talte til fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Høyre lørdag. Han tror at det nå vil bli stadig flere kommuner som ser fordelene ved å etablere større regioner.

Sanner sier at det i noen tilfeller også kan bli aktuelt å bruke tvang, men han vil ikke si noe mer konkret om dette før han legger fram forslaget til ny kommunestruktur i løpet av våren.

Tvang som siste utvei

Sanners partifeller i nei-kommunene på Sunnmøre er tydeligere enn statsråden. De er uenige med flertallet i hjemkommunene, og åpner for tvang dersom de ikke får det som de vil.

Leder for Haram Høyre, Bjørn Sandnes mener bruk av tvang bør vurderes grundig. Foto: Frode Berg / NRK

– Tvang er et vanskelig spørsmål, men i denne situasjonen bør dette vurderes grundig, sier lederen for Haram Høyre og tidligere ordfører, Bjørn Sandnes.

Trude Fjærli Giskås fra Giske Høyre er enig med Sandnes, og understreker at det er fint å komme til Høyre-årsmøtet å få støtte når hun får såpass mye motvind hjemme.

Trude Fjærli Giskås fra Giske Høyre tror på tvang som siste utvei. Foto: Frode Berg / NRK

– Jeg mener tvang må vurderes som en siste utvei. Giske får det vanskelig dersom vi blir stående utenfor dette samarbeidet, sier Trude Fjærli Giskås.

Haram er inneklemt

Ålesund, Skodje, Ørskog og Sandøy er blitt enige om å slå seg sammen fra og med 1. januar 2020, og er i full gang med å bygge den nye kommunen. Haram har altså sagt nei til å være med på dette samarbeidet, men det er blitt spekulert i om Haram vil bli tvunget til sammenslåing fordi Haram er såkalt "inneklemt".

Kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Tore Sanner sier ikke bastant nei til tvang, men han vil foreløpig ikke kommentere enkeltsaker. Foto: Frode Berg / NRK

– Stortinget har sagt at reformen skal bygge på frivillighet, men det finnes unntak. Unntak kan for eksempel gjøres for kommuner som ligger mellom andre som har bestemt seg for å samarbeide. Det er slike forhold vi nå vurderer i saken som kommer til Stortinget før påske, sier Sanner. Han vil ikke kommentere enkeltsaker.

– Ålesund er byen vår

Bjørn Sandnes sier at han har et sterkt ønske om at Haram kunne være med i forhandlingene om nye Ålesund.

På høyreårsmøtet i Molde ble alle fra kommuner som arbeider for sammenslåing bedt om å reise seg. Bare noen få av delegatene ble sittende. Foto: Frode Berg / NRK

– Vi er avhengige av hverandre. Ålesund er byen vår. Nå som flere av randkommunene slutter seg til så får vi Ålesund på begge sider. Det syns jeg virker kunstig, sier Sandnes.

Han tror derfor det kommer en løsning i løpet av våren, enten det skjer frivillig eller ved tvang. Han mener situasjonen nå er så vanskelig at tvang ikke kan utelukkes som en løsning.

