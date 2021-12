Tror på gull i løpet av RBK-perioden

Kjetil Rekdal er overbevist om at Rosenborg vinner Eliteserien med ham som trener, men tviler ikke på at det blir en krevende oppgave. Den nyansatte RBK-treneren legger ikke skjul på at Bodø/Glimt og Molde er trusler, men fremhever at Rosenborg skal ta tilbake tronen i norsk fotball. – Vi skal ikke sitte og håpe at de andre blir dårligere. Hva de andre driver med, er ikke viktigst for oss. Viktigst for oss, det er vårt eget husarbeid. Den kursen skal vi sette i gang, sier Rekdal til Nidaros.