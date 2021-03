Tror Nye Veier vil prioritere E136

Lederen i Stortingets transportkomite, Helge Orten (H), er godt fornøyd med at selskapet Nye Veier får ansvaret for å bygge ut E136 mellom Vestnes og Dombås. Han mener dette vil sikre en mer sammenhengende og helhetlig utbygging av veien som er viktig for godstransporten inn og ut av Møre og Romsdal. Det er Nye Veier selv som skal prioritere prosjektene de får, men Orten har tro på at selskapet vil prioritere E136 mellom Vestnes og Dombås. Det er Stortinget skal gjøre endelig vedtak om Nye Veier skal få ansvaret.