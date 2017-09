Tror ny strikke-teknologi kan revolusjonere industrien

Det er ingenting som ikke kan strikkes. Det er filosofien når to nye 3D strikkemaskiner er kommet til Sykkylven. De to maskinene kan strikke forskjellige produkter i 3D. En genser kan produseres på en time, og den nye teknologien kan også brukes i andre bransjer eller til å produsere møbel- og tekniske tekstiler.

Lars Einar Riksheim er produkt- og markedsansvarlig i Amatec som leverer maskiner og utstyr til industrien, og som er en av initiativtakerne til prosjektet. Han tror vi vil se mange ting som er strikket i 3D fremover. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Her kan du strikke hele produktet ferdig, du slipper å sy sammen delene etterpå, og du sparer mye tid. En operatør kan betjene mellom ti og femten maskiner, forklarer Lars Einar Riksheim.

De to nye maskinene står i det som nå er blitt et kompetansesenter for strikking, og prosjektet er et samarbeid styrt av Møbelkraft som er et kompetanse- og inspirasjonssenter for industrien.

– Men hvordan fungerer det egentlig?

Denne maskinen er det de mener kan føre til at utflagget industri kan komme tilbake igjen. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Man har et designprogram der man designer og utvikler produktet. I det programmet ligger det et program bak som programmerer strikkemaskinen. Dermed kan man designe produktet og sende programmet til strikkemaskiner som strikker det man ønsker å strikke, forklarer Riksheim.

Kompetansesenteret kurser nå bedrifter som er interessert i den nye teknologien.

– Jeg synes det er veldig spennende for da kan man begynne å ta tilbake en del av den industrien som allerede har blitt flagget ut fordi det har vært for kostbart å produsere i Norge, sier Riksheim.

Lange tradisjoner for strikking

Arnt Idar Dalen er fungerende daglig leder for Møbelkraft. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

For Arnt Idar Dalen i Møbelkraft er det viktig å finne ny teknologi og nye metoder som kan gjøre bedriftene mer konkurransedyktige.

Han mener 3D strikke-teknologien er en av de tingen som kan skape muligheter for lokal industri.

– Hvorfor skal ikke vi kunne strikke, vi som har lange tradisjoner for strikking her i landet, og skape nye muligheter gjennom ny teknologi og nye produkter.

I møbelindustrien er det stor interesse for maskinene i millionklassen. Hverken Dalen eller Riksheim tror teknologien skal føre til færre arbeidsplasser.

– Dette er en teknologi som legger til rette for mange nye muligheter. I tillegg kan mange flere bedrifter tenke annerledes enn det som er blitt gjort tidligere, og vi tror dette kan skape mange nye arbeidsplasser, sier Riksheim.

– Spennende felt

Janne Muri jobber i Stokke og synes det var spennende å besøke strikkesenteret. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Janne Muri fra tekstilavdelinga til Stokke var imponert over strikkesenteret.

– Det er spennende å se de nye maskinene, den nye teknologien og hvor mye som går an å gjøre.

Hun sier tekstil er et spennende felt hun tror man kan gjøre mye spennende med fremover.

– Om noen her på Sunnmøre er villig til å starte opp en strikkefabrikk det gjenstår å se. Men å få se disse mulighetene på nært hold som vi ellers må dra ut i Europa for å se på, synes jeg er veldig spennende.