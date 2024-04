Tror Muritunet skal overleve

Styremedlem i Muritunet i Valldal, Arne Sandnes, ser litt mer positivt på situasjonen for rehabiliteringsinsitusjonen etter møtet med Helse Midt-Norge i dag.

Helse Midt-Norge vil redusere døgnbasert rehabilitering med 75 prosent der de fleste pasientene skal over på dagbehandling, og dette kan få store konsekvenser for Muritunet.

Sandnes som har mange år bak seg som ordfører i Norddal kommune, sier til NRK at han frykter resultatet blir at døgnbasert rehabilitering blir kraftig redusert, men han har tro på at Muritunet skal overleve.