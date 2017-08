Tror Mørebankene får være i fred

Olje- og energiministeren har åpnet for oljeboring på Mørebankene som er et viktig gyteområde for flere fiskeslag.

I går var dette tema under en debatt mellom stortingskandidatene i Møre og Romsdal under medlemsmøtet i Fiskebåt.

Optimist

Steinar Reiten mener at partiet hans kan garantere at Mørebankene får være i fred de neste årene.

– Ja, det tror jeg vi kan. Det som er interessant her er at alle de mindre partiene som vil bli støtteparti uansett regjering, er helt entydig på dette. Jeg er optimist. Jeg er sikker på at disse områdene vil bli vernet i neste stortingsperiode, sier Reiten.

Ønsker konsekvensutredning

Sylvi Listhaug (Frp) vil ha konsekvensutredning, men vil ikke gå videre dersom det er uforsvarlig. Foto: Trond Vestre / NRK

Regjeringspartiene åpner for leting etter olje gjennom å si ja til konsekvensutredning, Frp sin toppkandidat, Sylvi Listhaug, avviser at det innebærer et grønt lys til boring

– Dersom oljenæringa ønsker det så synes jeg det er viktig at vi får en konsekvensutredning, men dersom den viser at vi ødelegger for fiskeriressursene så vil ikke vi gå videre med det, sier Frp sin toppkandidat, Sylvi Listhaug.

– Det blir jo sagt at en konsekvensutredning vil bety at en setter i gang i neste omgang?

– Ikke i det hele tatt uten at det er forsvarlig.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og SV sa et unisont nei til konsekvensutredning av Mørebanken under debatten i går.

Arbeiderpartiet åpner for leting på Nordland 6 utenfor Lofoten, men toppkandidaten i Møre og Romsdal, Else May Botten, sier dette er helt uaktuelt utenfor Mørekysten. Hun mener det ikke er behov for mer informasjon.

– Første ledd i planene om å pumpe opp olje

Pål Farstad (V) og Yvonne Wold (SV) i samtale før debatten på medlemsmøtet i Fiskebåt. Foto: Trond Vestre / NRK

Venstre og SV hevder begge at de har bidratt til å stoppe oljeutbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja, Venstre som samarbeidsparti til regjeringen Solberg, SV som medlem av Stoltenbergs andre regjering. Ingen av partiene vil fire når det gjelder Mørebankene.

– En konsekvensutredning vil være første ledd i planene om å pumpe opp olje. Vi vet at vi ikke kan pumpe opp den oljen vi kjenner i dag engang dersom vi skal nå to graders målet i Parisavtalen. Dette er også et veldig sårbart område å drive seismikkskyting i. Uansett om det ikke blir gjort i gyteperioden så påvirker det hele økosystemet i havet, sier toppkandidat Yvonne Wold i SV.