Tror ikke Solskjær vinner

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United levnes få sjanser til å gå til topps i Premier League, som sparkes i gang i dag. Av 20 BBC-eksperter er det ingen som har Solskjærs menn på topp. Derimot er det over halvparten som tror på en plass blant de tre beste, og alle tror at Manchester United dårligst vil bli nummer fire og dermed kvalifisere seg for spill i Champions League.