Tror ikke reformen vil ryke

Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen tror ikke regionreformen vil ryke. Kommunalminister Monica Mæland frykter hele regionreformen kan ryke dersom sammenslåingen mellom Finnmark og Troms havarerer.



– Stortinget vil nok være så pragmatisk at de ser at Troms og Finnmark-saken er så spesiell at den ikke får konsekvenser for resten av regionreformen. Jeg ser litt på uttalelsen til Mæland som at vi andre skal legge press på Troms og Finnmark for å få de til å slå seg sammen. Og det er selvfølgelig helt uaktuelt, sier han.

Møre og Romsdal har valgt å stå alene, men Aasen har likevel forventninger til regionreformen.

– Vi har forventninger om at vi skal få nye og viktigere oppgaver og det håper jeg inderlig skjer og at Kommunaldepartetment ikke går tilbake på det.