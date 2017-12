Tror ikke jobben blir enkel

Premier League-proffen Fredrik Ulvestad (25) håper Aalesund rykker rett opp til eliten igjen i 2018, men tror ikke «tangotrøyene» får en enkel reise på nivå to. Det er første gang siden 2006 at AaFK er nede på nivå to. Tidligere Aalesund-spiller Fredrik Ulvestad, nå i Premier League-klubben Burnley, sier det er synd at gamleklubben ikke berget seg. – Det var selvfølgelig trist, men slik er fotballen, sier Ulvestad til NTB.