Tror ikke fylket vil holde

En rekke politikere i Møre og Romsdal tror ikke fylket vil holde dersom Kristiansund, Smøla og Aure går til Trøndelag. Sunnmørsposten har tatt en ringerunde flere politikere i Romsdal og på Sunnmøre. – Hvis nordmøringane går til Trøndelag, så er det slutten for Møre og Romsdal. Og da er det naturlig å tro at det blir en deling av det som er igjen av fylket – slik at Romsdal går til Trøndelag og Sunnmøre går til Vestland, sier ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde, til avisa.