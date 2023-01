Tror ikke det blir eksamen

Skolenes landsforbund tror ikke det blir eksamen for 10.trinn i Ålesund. Forbundet har fått mange tilbakemeldinger fra lærere som ikke vil ta sensoroppdrag i år.

Årsaken er høyt arbeidspress, sier hovedtillitsvalgt Christian Holstad Lilleng som avviser at dette er en boikott.

Ålesund kommune er ikke bekymret for at eksamen for 10.klassingene kan bli avlyst for fjerde år på rad. Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal sier han registerer advarselen, men eksamen vil gå som planlagt.