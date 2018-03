Tror Høyre og Frp har feilberegnet

Valgforsker Bernt Aardal mener de kraftige reaksjonene på Sylvi Listhaugs seneste utspill viser at det skiller seg fra tidligere provoserende utspill. – Det er mye som kan tyde på at Høyre og Frp har feilberegnet betydningen av dette. Hun har kommet med uttalelser som har virket provoserende på dem som er uenige med henne i lang tid, og det var nok mange som følte at nå gikk hun over streken. Det har nok noe med at formen denne gangen ble veldig sterk, sier Aardal til NTB.