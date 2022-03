Tror hele Haram bli skilt fra Ålesund

Stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet er overbevist om at hele den gamle kommunen Haram blir skilt fra Ålesund.

Politikerne vedtok å søke om at Haram skal få bli en egen kommune, men flertallet vil at de to kretsene Søvika/Grytestranda og Vatne/Tennfjord med tilsammen 5000 innbygger skal få bli i Ålesund.

Lien tror dette blir vanskelig å gjennomføre nå. - Hele gamle Haram kommer til å bli en egen kommune, og først etter 2024 vil det bli mulig å gjøre en grensejustering, sier han.

Lien mener det er viktig at både Ålesund og den nye kommunen blir hørt i spørsmålet om grensejustering.

Søknaden er sendt til kommunadepartementet og mange er spendt på utfallet.