Tror Frp kan få tre mandat

Frp bør ha en mulighet på tre stortingsmandat i Møre og Romsdal etter valget neste år, mener fylkesleder Frank Sve. I dag har partiet to. Etter at Jon Georg Dale fra Volda i går ga beskjed om at han ikke søker gjenvalg til Stortinget har Sve gjort det klart at han ønsker seg på Stortinget. Sve er overbevist om at Frp kommer til å gjøre et svært godt valg i Møre og Romsdal fordi partiet står sterkt i fylket.