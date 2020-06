– Vi har mistanke om at en engangsgrill var årsaken til brannen, sier Eivind Klokkersund fra politiet.

2–3 mål skal være svidd av i Gravbukta på Frei, ifølge politiet. Det skal ha vært en vennegjeng på stedet, og en engangsgrill som var plassert på tørt gress skal være brannårsaken.

– Det er veldig tørt i terrenget nå, og det blir veldig varmt under engangsgrillene. i oppfordrer folk til å være veldig forsiktig hvis de skal bruke en, forklarer Dahl.

LYNGBRANN: Både politi, sivilforsvaret og redningsskøyten deltok i slokningsarbeidet. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Det var like før kl. 14 lørdag ettermiddag at brannvesenet fikk melding om en lyngbrann i Gravbukta på Frei i Kristiansund.

– Brannen er nå slukket, og de som er evakuert får nå dra tilbake, sier Jens Dahl i politiet.

Både brannvesenet, sivilforsvaret og redningsskøyta deltok i slokningsarbeidet. Brannvesenet meldte på et tidspunkt at de ikke hadde kontroll på brannen. Både en hytte og et bilverksted ble evakuert.



Brannvesenet er fortsatt på stedet og jobber med etterslukking.