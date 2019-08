Tror det vil ta to-tre timer

Telenor opplyser nå at feilen i Geiranger skyldes et fiberbrudd. Entreprenør, som er på stedet, jobber nå med å skjøte på fiberkabelen igjen. Arbeidet vil ifølge Telenor ta to-tre timer. – Vi beklager overfor våre berørte kunder, og jobber nå iherdig for å rette feilen så raskt som mulig, sier pressevakt i Telenor David Fidjeland.