Tror det er mulig å snu forfallet

Fylkespolitiker Anders Riise fra Høyre er svært glad for at regjeringen vil bruke 16 milliarder kroner på fylkesveiene i Nasjonal transportplan. I tillegg ligger det inne to milliarder kroner som er omdisponerte midler, sier Riise. Oppgraderingsbehovet er på svimlende 60 til 90 milliarder kroner, og utvikllingen har gått fra vondt til verre de siste ti årene. Men Riise tror det er mulig å snu denne trenden med en større statlig innsats i Nasjonal transportplan.