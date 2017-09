Tror det er mulig å reise partiet igjen

Kristelig Folkeparti (KrF) har gjort det dårligste stortingsvalget noensinne med 4,2 prosent oppslutning. Det resultat setter ikke tidligere partileder Kjell Magne Bondevik videre pris på.

– For en som har jobbet for dette partiet i mange år, og er glad i det, så er det en stor skuffelse. Men jeg tror det er mulig å reise partiet og gjøre det sterkere igjen. Jeg har selv vært med både i gode og vanskelige tider, så det vet jeg mye om, sier Bondevik.

Resultatet etter valget mandag står i sterk kontrast til spådommene som den tidligere statsministeren kom med under KrFs landsmøte i april, der han spådde en ny opptur.

Les også:

– Blitt vanskeligere på grunn av Frp

Bondevik mener situasjonen for partiet har blitt vanskeligere de siste årene når det gjelder samarbeid med andre parti fordi Fremskrittspartiet for første gang har vært i regjering.

– Der er den politiske avstanden veldig stor. Nå er det ikke bare et spørsmål om å forholde seg til Høyre på den ikke-sosialistiske side – det er Høyre og Frp. Derfor har KrF-ledelsen sagt at det ikke er aktuelt å gå i regjering med Frp, men heller være i opposisjon. Det vil også gi KrF nye muligheter fordi partiet blir sittende på vippen og kan markere sin politikk og samtidig få innflytelse.

Kjell Magne Bondevik fra KrFs valgvake i 1997. Valget endre med sentrumsregjering bestående av KrF, Sp og V, og Bondevik ble statsminister. Foto: Morten Holm, Scanpix

Bondevik sier at partiledelsen har vært helt klar på at det ikke blir regjering med Frp.

– Dette er noe partiet har vært klar på både før og etter valget.

Les også: KrF garanterer ikke blåblå regjering

Karakteriserer KrF som "bibelbelte-parti"

Fredag sa Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne dagsavisen Dagen, at KrF har blitt et bibelbelte-parti siden de kun har representasjon fra Telemark, langs kysten og opp til Møre og Romsdal, og at partiet går mer tilbake til det tradisjonelle, verdikonservative KrF.

Vebjørn Selbakk, som er redaktør i den kristne dagsavisen Dagen, meiner KrF har endt opp som et parti for konservative i det tradisjonelle "Bibelbeltet". Foto: Siri Løken / NRK

Det synes Bondevik blir veldig forenklet og unyansert.

– Vi har mistet to mandat på Østlandet, og de ble valgt med liten margin forrige gang, så når partiet går tilbake over hele landet vil det være de mest utsatte mandatene som ryker først.

– Det betyr ikke at verdigrunnlaget er noe annerledes på Vestlandet og Sørlandet enn det er på Østlandet og i Nord-Norge. De grunnleggende verdiene er de samme. Jeg kjenner politikere fra alle landsdeler, det er ikke alltid sånn at de mest konservative fins der, og de mer liberale fins der, det er unyansert.

– Må bite tennene sammen og jobbe

Selv om partiet nå slikker sår etter det dårlige resultatet vil han ikke gi nåværende partiledelse råd offentlig, men han minner om at det ikke finnes noen kjapp løsning.

– Det tar lengre tid å bygge opp et parti igjen enn det tar for at det går nedover. Det eneste jeg kan si, og det har jeg sagt til partilederen, det er at det er bare å bite tennene sammen og jobbe godt med å markere KrF sin politikk. Da vil en dag de verdiene KrF står for treffe det folk utover landet er opptatt av, og sa får man en oppstrøm slik man fikk i 1972 og 1997 som innledet to glansperioder for partiet.