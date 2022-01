Tror det blir en tøff koronavår

– Vi må være forberedt på en krevende koronavår med høye smittetall, sier kommuneoverlegen i Ålesund, Alexander Drabløs Wiig.

I går ble det meldt om over 300 nye smittede i Ålesund. Wiig tror det vil øke ytterligere når hverdagen er godt i gang og testene fra skolene blir klare. Kommuneoverlegen mener det er viktig å beholde kontroll over utviklinga.

– Vi må være forberedt på at langt de fleste vil komme til å stifte bekjentskap med omikornviruset, og derfor er det viktig at vi gjennomfører dette på en måte som gjør at smitten sprer seg sakte og kontrollert i befolkninga, sier Drabløs Wiig