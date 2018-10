Tror de fleste blir værende i KrF

Fylkesleder for KrF, Randi Walderhaug Frisvoll, sier at hun tror de fleste vil bli værende i partiet. 12 av partiet sine lokallagsledere i Møre og Romsdal går imot partileder Knut Arild Hareide sitt ønske om et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det viser en ringerunde NRK har utført. Fem støtter Hareide, mens åtte ikke har bestemt seg. Fylkeslederen tror ikke striden rundt valg av side vil ødelegge partiet. – At det blir en liten uro tror jeg, men jeg har veldig stor tro på at mange er lojale til partiet, sier Frisvoll.