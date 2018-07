Tropenatt tre stader i fylket

Målestasjonane til Meteorologisk institutt registrerte tropenatt tre stadar i Møre og Romsdal i natt. Tropenatt inneber at temperaturen gjennom natta aldri har vore under 20 ºC. Varmast var det på Lebergsfjellet i Ørskog med 22 grader gjennom natta, EItrefjellet ved Skitrekket i Ørsta hadde 21, 4 grader, medan det på Åkerneset i Sunnylvsfjorden i Stranda var 20, 7 grader. Og meteorologen seier det kan bli like varmt i Møre og Romsdal i dag som i går. Men utpå ettermiddagen kan det bli lokale regnbyer og torevêr i indre strok.