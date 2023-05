Trollstigen opnar torsdag

Etter fleire rundar med geologiske vurderingar er det no klart for sesongopning av Trollstigen. Byggeleiar Roar Vikhagen opplyser at dei hadde ein siste runde i Trollstigen tysdag for å ta ei ny vurdering. Det er lite steinnedfall og lite endring i fjellet frå i fjor. Vegen opnar torsdag 25. mai kl. 10.30 skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.