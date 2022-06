Trollstigen må vente

Møre og Romsdal fylkeskommune opnar fylkesveg 63 Valldalsvegen mellom Øvstestølen og Slettvikane etter vinteren i morgon klokka 12. Vegen vidare over Trollstigen er ikkje klar for opning enno. I Trollstigen blir det jobba med reparasjonar av dei store skadane vegen har fått i vinter. Det er også for stor skredfare til at det er forsvarleg med opning.