Trollstigen åpner tidligst fredag

Statens Vegvesen jobber nå med å støype betongkanter på veien opp til Trollstigen som har vært ødelagt. På et møte i formiddag skal geologene vurdere når den verdenskjente vegen er trygg nok til at turister og andre kan kjøre opp til platået.

Ifølge Roar Vikhagen i Statens Vegvesen blir det tidligst i morgen fredag.

Trollstigen blir uansett åpnet kun fra Romsdalssida og ikke over til Valldal og Sunnmøre, fordi Byksefonna enda ikke har gått.