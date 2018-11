Trolig ute resten av sesongen

Moldes toppscorer Erling Braut Haaland er trolig ute for resten av sesongen. Det skriver klubben på sin nettside. Haaland som har scoret 12 seriemål denne sesongen, tråkket over i kampen mot Start. – Det er tvilsomt at vi får se Erling noe mer i Molde-trøya. Vi håper at han kanskje kan få med seg den siste kampen mot Sandefjord, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær. Haaland forsvinner til østerrikske Red Bull Salzburg etter sesongen. Det var rbnett som omtalte saken først.