Trolig ny ordfører

Knut Harstad blir trolig ny ordfører i Ørskog. Harstad sitter i kommunestyret for Høyre, men har meldt seg ut av partiet, siden de valgte Olav Kjetil Sjøholt som sin kandidat. Harstad har meldt seg inn i Senterpartiet, og vil trolig få støtte fra Sp, Ap og Frp. Harstad sier til NRK at han stiller fordi han har fått mange oppfordringer fra folk om å gjøre det. Ørskog må velge ny ordfører etter at Karen Simonnes Aanes trakk seg. Kommunestyret velger ny ordfører i morgen.