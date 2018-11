Trolig ingen missiltest

Norske myndigheter mener nå det er lav sannsynlighet for at den varslede russiske missiltesten utenfor kysten av Møre og Romsdal blir gjennomført. Russiske myndigheter meldte fredag i forrige uke om prøveskyting av missiler i Norskehavet fra torsdag til lørdag denne uken. To russiske fregatter seilte torsdag forbi kysten av Midt-Norge, uten å fyre av missiler, og har nå snudd nordover igjen, skriver Klassekampen.