– Vi er stolte av resultatet, sier Ada Stolsmo Hegerberg.

De sitter trygt hjemme på juleferie i Sunndal. Rett etter nyttår gir de ut en bok som de har hatt i tankene i flere år.

Søstrene håper boka kan spre leselyst, men også verdier om kvinner i fotballen.

– Jeg tror det er en fin måte å spre verdier som er viktig å ha i samfunnet, sier storesøster Andrine Stolsmo Hegerberg.

Visste ikke at det gikk an for damer

Boka er basert på deres egen oppvekst i fotballen og hvor viktig det er å ta plass og ha trua på seg selv. For det var ikke gitt at de skulle bli så gode som de har blitt.

– Da jeg var yngre ville jeg bli fotballproff, men jeg visste ikke at det gikk an for damer, sier Andrine.

Andrine Hegerberg skjønte at også jenter kunne spille toppfotball da hun så filmen «Bend it like Beckham». Foto: Remi Sagen / NRK

Men da filmen «Bend it like Beckham» kom ut, gjorde den noe med motivasjonen til jentene. Filmen, som handler om tre jenter som ender opp med å få proffkontrakt i USA, ble en øyeåpner for dem.

– Jeg fikk bilde på at det var mulig for jenter, sier Andrine.

Søstrene har opplevd mye suksess, men de mener det fremdeles er mye som må skje før jenter og gutter får lik behandling i små og store fotballmiljø.

Familien Hegerberg er stolte over den ferske boka søstrene gir ut. Foto: Remi Sagen / NRK

Ada mener det handler om å holde diskusjonen i gang og sette den på dagsorden.

– Vi må hele tiden holde oss på tærne i form av utvikling av likestilling, både nasjonalt og internasjonalt.

Ada Hegerberg regnes som en av de beste kvinnelige fotballspilleren i verden. Foto: Remi Sagen / NRK

– Det handler om å bevisstgjøre hva som må gjøres for at jentene får flere muligheter. Da kommer dette bokprosjektet inn i den rekken.

– Et steg i riktig retning

Toppfotballsjef i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, synes det er fantastisk at søstrene Stolsmo Hegerberg får til dette.

– Det er et veldig underskudd i populærkulturen om kvinner og toppidrett. Disse to har en veldig sterk stemme og når ut, så dette er fantastisk.

Toppfotballsjef i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

– Det er naturlig og viktig at det blir flere kvinnelige forbilder, så dette er et steg i riktig retning, legger Klaveness til.

Men selv om kvinnesiden i norsk fotball oftere når målene sine, mener hun at det fortsatt er en vei å gå for å få likestilling i idretten.

– Jentene møter langt oftere uverdige forhold som ikke gode nok baneforhold eller trenerforhold. Gulvet på jentesiden må opp, sier hun.