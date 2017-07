Trøbbel med Phonero

Den norske teleleverandøren Phonero melder om at kunder har problemer med nettdekningen på Sunnmøre. Bedriften tilbyr telefoniløsninger til bedrifter og offentlig sektor. Politiet i Møre og Romsdal skriver at Phonero har meldt det inn til dem, og at det er ukjent om når problemet blir fikset.