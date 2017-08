I dag har tusenvis av 1.-klassingar rundt om i landet skolestart. Det heilt spesielle ved den vesle bygdeskulen er at tre av førsteklassingane er søsken og ser heilt like ut, i alle fall for dei som ikkje kjenner Thomas, Tobias og Thor Ole Ringsby.

– Det er mange som brukar å ta feil av oss. Bestemor har lært litt forskjellen, seier Thor Ole.

Sjølv om Thor Ole har gledd seg til denne dagen i lang tid, var det ikkje fritt for at han og brørne hadde sommarfuglar i magen i dag tidleg, då dei gjorde seg klar til avreise.

– Det er mange som brukar ta feil av oss, seier Thor Ole (han til høgre). Foto: MALIN KJELLSTADLI KORSNES / NRK

– Eg gler meg mest til å lære å lese, seier Thomas. Mamma Reidun Johanne og pappa Thor Anders Ringsby er vande med at folk tar feil av gutane og har difor kjøpt t-skjorter med namna deira på, til første skuledag.

Tre personlegdomar

På klasserommet står ein vase med blomar og eit norsk flagg. Lærar Beate Nerås helsar elevane velkommen og viser dei plassane. Dei fem førsteklassingane skal gå saman med tre 2.-klassingar.

Det var både song og eventyr på timeplanen i dag. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

– Eg har trent på namna dykkar i sommar, men eg treng kanskje hjelp, seier Nerås.

Det er ikkje berre trillingane som er spente på dagen. Nerås har aldri vore lærar for 1. klasse før, og ho har aldri hatt trillingar. Det at gutane har namna trykt på brystet, gjer at ho føler seg tryggare for å ikkje ta feil.

– Når eg lærer dei betre å kjenne, skal eg nok sjå forskjell. Dei er tre ulike individ, med ulike personlegdomar. Men byter dei t-skjorter no, klarer dei heilt sikkert å lure meg, ler læraren.

Thomas teiknar handa si, som han deretter skal klippe ut. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Fekk sjokk på ultralyd

For Reidun Johanne var det eit stort sjokk å finne ut at ho skulle bli mor til trillingar. Ho og Thor Anders hadde to gutar frå før og skulle på den ordinære ultralydundersøkinga, for å sjå sitt tredje barn.

– Då jordmora sa oj, her er det tre, grein eg. Thor Anders prøvde å roe meg ned. Eg tenkte at det ikkje var mogleg, ler Reidun Johanne.

Det har vore svært travle år, og trillingforeldra veit at sjølv om gutane har blitt så store at dei har byrja på skulen, blir det hektisk. Planen er å gjere lekser med ein i gongen.

Kan vere fantete

No har lærar Beate delt ut den første oppgåva til klassen. Dei skal teikne hendene sine og klippe dei ut. Hendene skal deretter limast på ei pappsol. Tobias arbeider raskt og klarer å klippe bort den eine fingeren. Han startar på nytt. Thomas er også ivrig. Han blir så fort ferdig at han rekk å legge tre hender. Den eine skal han få ta med heim.

– Gutane kan vere rampete. Når den eine startar, så fylgjer dei andre på. Mi største bekymring er korleis det skal gå på skulebussen, seier Reidun Johanne. I dag er det ingen rampestrekar å sjå, berre tre litt spente og stille gutar, som gjer alt lærer Beate seier.