Mens resultatet kan oppfattes som et skremmeskudd for Ole Gunnar Solskjær og hans Molde én uke før seriestart, var dette en stor oppmuntring for Aalesund som har hatt flere tap enn seire i vinterens treningskamper.

Aalesunds trener, Trond Fredriksen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Moldes Ole Gunnar Solskjær. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

6 scoringer

Først scoret Mustafa Abdellaoue på straffe for AaFK. Like etter økte Aron Thrandarsson til 2–0. Og i andre omgang la Daniel Grètarsson på til 3–0 etter corner. Etter 62 minutter reduserte Molde til 3–1 på straffe. Etter 70 minutter økte Valmir Berisha til 4–1 for Aalesund. Som om ikke det var nok: Mostafa Abdellaoue la på til 5–1.

AaFK's trener Trond Fredriksen tar ikke helt av, på tross av Aalesunds storseier over Molde.

– Vi må ikke glemme at dette var en treningskamp. Det blir en helt annen setting om en uke og en dag. Vi tar med oss det positive og selvtilliten man bygger på en slik kamp, sier Fredriksen.

Molde-overtak snudd til AaFK-dominans

Innledningsvis skaffet Molde seg et overtak i kampen. I den første halvdelen av første omgang fikk ikke Aalesund låne ballen mye. Men etter en halvtime kom Aalesund mer med i kampen. Dette viste seg å gi resultater.

– Jeg spurte spillerne i pausen hvilken del av kampen de likte best. Det var ikke tvil om at de likte best andre del av omgangen. Det handlet om viljen til å løpe og å være aggressive nok, sier Fredriksen.

– Ikke noe særlig

Trener Ole Gunnar Solskjær brukte lang tid med spillerne i garderoben etter kampen. Han er tydelig på at Molde ikke kan komme til et stadion som i Ålesund og forvente at man skal spille ut motstanderen.

– Det var ikke noe særlig å se på gutten utover i kampen. Vi begynte bra helt til Aalesund tok ledelsen. Vi tenkte at dette kunne gå begge veier. Enten klaffer det med fem midtbanespillere som spiller godt, eller så går det ikke. Og det gikk ikke, sier Ole Gunnar Solskjær.

– Han ble nok ikke skremt

Molde spiller åpningskampen i årets eliteserie borte mot Kristiansund 1. april. Kristiansunds trener Christian Michelsen satt på tribunen og så et Molde-lag bli slått 5–1.

– Han ble nok ikke skremt. Det var vel heller jeg som ble skremt. Vi gler oss ikke til å reise til Kristiansund dersom vi skal opptre som dette. Men det regner jeg ikke med at vi kommer til å gjøre, sier Ole Gunnar Solskjær.