Innledningsvis skaffet Molde seg et overtak i kampen. Men etter en halvtime kom Aalesund mer med i kampen. Dette viste seg å gi resultater.

Først handset en Molde-spiller innenfor 16-meteren. Dermed ble det straffe til Aalesund og 1-0 ved Mostafa Abdellaoue.

Kort tid etter satte Aalesund i gang et nydelig angrep som dannet grunnlag for at Aron Thrandarsson kunne øke til 2-0.

Aalesund stiller med følgende lag i dagens treningskamp.

Andreas Lie

Adam Örn Arnarson

Kaj Ramsteijn

Oddbjørn Lie

Mikkel Kirkeskov

Bjørn Helge Riise

Daniel Grètarsson

Edwin Gyasi

Sondre Fet

Aron Thrandarsson

Mustafa Abdellaoue

Molde stiller med dette laget:

Andreas Linde

Christoffer Remmer

Stian R Gregersen

Ruben Gabrielsen

Ole m. Rindarøy

Etzaz Hussain

Fredrik Aursnes

Babacar Sarr

Petter D. Strand

Erik Hestad

Fredrik Brustad.

