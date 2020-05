Treningskamp søndag

Torsdag denne veka blei det gitt grønt lys for å gjennomføre treningskampar for Eliteserien. Søndag tek Molde FK imot Sogndal på Aker Stadion. Kampen blir ikkje open for publikum eller presse då det berre kan vere 50 personar til stades. Det skriv klubben på sine nettsider.