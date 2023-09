Trenger mer penger til klagebehandling

Fiskeridirektoratet venter klagestorm fra oppdrettsnæringen når det nye normprisrådet starter opp neste år. Kapasiteten blir sprengt, frykter direktoratet.

– Fiskeridirektoratet har mottatt uformelle henvendelser fra havbruksnæringen om at vi må forvente mange klager på normprisrådets vedtak. Klagesaksenheten er per i dag ikke dimensjonert for et stort antall klager, skriver direktoratet i sitt høringssvar til regjeringen.

De tror de vil få langt mer jobb med å følge opp den nye lakseskatten enn det regjeringen har lagt opp til. Derfor ber direktoratet om ekstra bevilgninger i budsjettet til at de kan ha nok folk til å gjøre jobben.