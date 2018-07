Trenger gjødsel til tredjeslåtten

Fôrkrisa fører til at flere bønder trenger gjødsel til tredjeslåtten. I Aureosen i Fræna er det mer gress enn mange andre steder. Der vil bonden Torkild Valle være med å hjelpe andre med å høste gressavling til de som trenger det. Han har slått andreslåtten tidligere en før og skal nå gjødsel slik at det kan bli en god vekst på tredjeslåtten. Felleskjøpet forteller at lokal-lager kan gå tom for gjødsel, men da skal det ikke ta lang tid før de får ny forsyning fra hovedlageret.



– Vi tenker på tørka hver dag og på dem som opplever denne spesielle situasjonen, sier Torkild Valle.