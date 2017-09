Trenger frivillige

Redningsskøyta på Aukra trenger flere frivillige. Regionleder Bertil Holen i Redningsselskapet sier at følgene av for få folk er at flere lag må ta flere enn de to skifta som er vanlig i måneden. Halvparten av Redningsselskapets 50 redningsskøyter er bemannet av frivillig besetning