Treng strakstiltak i ferjesamband

Fjord1 vil gjere strakstiltak for at ferjesambandet Seivika-Tømmervåg skal gå meir regelmessig. Berre i mars har 113 avgangar blitt kansellert, og samferdselsutvalet har spurt kva som kan gjerast for å garantere at trafikantane får eit betre tilbod. Fjord1 vil blant anna sende ferjene på verkstad tidligare enn planlagt, og sette av meir pengar til vedlikehald. Dei vil også gi betre informasjon ved kanselleringar.