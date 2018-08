Treng minst to mål

– Molde burde fått utsett eliteseriekampen mot Stabæk sist søndag slik at laget sto best rusta til kvalilifiseringskampen til europaligaen mot Zenit i kveld. Det seier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær. MFK, som kvilte fire av spelarane, tapte mot Stabæk. I kveld må laget score minst to mål etter 3-1 tap i Russland for Zenit.