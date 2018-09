Treng meir tid

Grunnboringa for ny ferjekai på Folkestad har tatt meir tid enn venta og Norled treng difor ei ekstra natt med arbeid for å bli ferdig. Siste ferjeavgang frå Folkestad blir dermed påskunda til klokka 22.55 i staden for 23.15. Siste ferje frå Volda klokka 23.30 blir innstilt fredag. Dermed er siste avgang frå Volda klokka 22.40. Det var tidlegare meldt at siste kveld med endringar i ruta var torsdag 6. september.