Treng meir straum på kysten

Statkraft sin nettutviklingsplan for 2021 slår fast at det er nødvendig med tiltak på straumnettet på kysten av Nordmøre og Romsdal. Det er for lite straumkapasitet i forhold til planane for utvikling i området. Grunnen til at ein ventar auka forbruk er mellom anna elektrifisering av ferjer og andre skip, straumkrevjande oppdrettsanlegg på land og elektrifisering av industri.

På kort sikt har i midlertid ikkje Statkraft nokon planar som vil betra situasjonen. Ny straumlinje til både Fræna og Aure ligg inne som moglege tiltak på sikt. Innan 2030 for Fræna og innan 2040 for Aure.