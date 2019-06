Treng kontorplass

TV-aksjonen i Møre og Romsdal frir til lokale bedrifter og næringsliv, og håper noen kan låne dem en kontorplass i Ålesund. TV-aksjonen har i dag ikke et fast sted å jobbe med forberedelsene til årets TV-aksjon, som går av stabelen den 20. oktober. Inntektene i år går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.