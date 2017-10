Treng hundrevis av bøssebærarar

Kun to dagar før TV-aksjonen går av stabelen er det stor mangel på bøssebærarar i Molde og Kristiansund. I Kristiansund manglar over 100 og i Molde nesten 150. Fylkesaksjonsleiar Marius Hammer seier det viktig at folk melder seg, og registerer seg på blimed.no. Pengane frå TV-aksjonen går til UNICEF.