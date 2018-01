Treng fleire guidar

Ålesund Guideforening startar kurs for å prøve å rekruttere fleire guidar. Berre i Ålesund er det venta heile 179 cruiseanløp med rundt 330.000 passasjerar i år og behovet for fleire guidar er difor stort. – Alle som vil kan bli guide og vi sørger for god opplæring. Folk som også kan andre språk enn engelsk er spesielt attraktive, fortel Sidsel Waage Aurdal i Ålesund Guideforening.